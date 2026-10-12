Inicia Secretaría de Salud campaña Invernal de Vacunación

– _Proyectan aplicar más de 1.1 millones de dosis contra influenza y más de 368 mil contra Covid-19_

La Secretaría de Salud informó que este 12 de octubre inició de manera oficial la Campaña Invernal de Vacunación 2026-2027, con el objetivo de proteger a la población contra enfermedades que incrementan su circulación durante la temporada de frío.

La jornada se desarrollará hasta el 31 de marzo de 2027, mediante acciones coordinadas entre las instituciones que integran el sector salud en la entidad, con prioridad en los grupos con mayor riesgo de presentar complicaciones.

La meta sectorial contempla la aplicación de un millón 142 mil 999 dosis contra influenza estacional y 368 mil 919 dosis contra Covid-19.

La vacunación contra la influenza está dirigida prioritariamente a niñas y niños de 6 meses a 5 años de edad, personas de 5 a 59 años con enfermedades asociadas, personas de 60 años y más, mujeres embarazadas y personal de salud.

Además, la dependencia continuará la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a niñas y niños de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizados, así como a personas de 11 a 49 años que viven con VIH, entre otros.

Asimismo, se completarán los esquemas de inoculación de los distintos grupos de edad, de acuerdo con los lineamientos establecidos para cada biológico.

La Secretaría de Salud invita a la ciudadanía acudir a su unidad de salud más cercana, dentro de los horarios de atención y presentar su Cartilla Nacional de Salud en caso de contar con ella.