Inicia Hacienda contratación para proyecto de semaforización en la capital, quedaría en 2 años

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez dio a conocer que ya recibió el proyecto definitivo para la semaforización de Chihuahua capital.

Fue entregado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) a cargo de la Subsecretaría de Movilidad por lo que recientemente se inició con el proceso de licitación.

Granillo Vázquez explicó que el proyecto de semaforización se llevará a cabo en dos ejercicios fiscales.

Se trata de una propuesta original de la iniciativa privada, con la finalidad de modernizar los semáforos de la capital con el recurso extraordinario que obtendrá el incremento al Impuesto Sobre Nómina (ISN).

Se espera que en una primera etapa se inviertan 500 millones de pesos para la modernización de 297 cruceros.