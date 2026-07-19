Inicia final del Mundial 2026, España vs Argentina

El Mundial 2026 llega a su fin y hoy toca ver el partido 104, último de este torneo que ha puesto a vibrar a los aficionados por más de un mes. Aquí podrás seguir en vivo y minuto a minuto el choque entre España vs Argentina, con una transmisión online.

El conjunto de España se clasificó a la Final luego de dar un partidazo ante Francia, neutralizando su ataque y ganando por 2-0. Argentina, en cambio, comenzó perdiendo ante Inglaterra, pero su garra los llevó a remontar la serie por 2-1. Se prevé un partidazo.

La gran Final entre España vs Argentina pinta muy interesante y con probabilidad de goles. Ambos equipos son sólidos en defensa, y cuando atacan, son un peligro. El minuto a minuto se actualizará de forma automática, así que sólo queda disfrutar.