Milei anuncia un feriado nacional para festejar el subcampeonato de Argentina en el Mundial

El Gobierno de Javier Milei tiene previsto declarar un día de asueto en honor a las celebraciones mundialistas, a pesar de la derrota de la selección argentina 1-0 frente a España en la final de la Copa del Mundo 2026. La Administración indicó que la fecha específica será determinada según lo que decida el equipo.

“Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, escribió el mandatario ultraderechista en su cuenta de X.

Se espera que los jugadores de la selección aterricen este lunes a las 17:00 (hora local) en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo charter proveniente de Nueva York.