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Con un dron, rescatan a un gatito atrapado en inundaciones en China

Un gato que permaneció atrapado durante dos días sobre una rama flotante en el río Songhua, en la provincia china de Jilin, fue rescatado con un dron tras el fuerte aumento del nivel del agua provocado por intensas lluvias. Un piloto experimentado dedicó más de una hora al operativo. Tras dos intentos fallidos, un desconocido se sumó a la maniobra y, en el tercer intento, lograron poner al animal a salvo.

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