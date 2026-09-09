Inicia FGR investigaciones tras aseguramiento de sustancias químicas en narcolaboratorios destruidos en Parral

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación, luego de que el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) recibió una denuncia por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) quienes pusieron a disposición de la FGR más de cinco toneladas de sustancias químicas presuntamente destinadas a la elaboración de drogas sintéticas.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado solicito a los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) acciones operativas en las inmediaciones del poblado La Joya, municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, con el fin de localizar y asegurar indicios que ayuden a esclarecer la probable comisión de delitos contra la salud, en la modalidad de producción de narcótico y uso de precursores químicos o sustancias duales.

En el lugar los elementos policiales y peritos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, aseguraron 107 costales de ácido tartárico con un peso total de dos mil 675 kilos, 121 costales con un peso aproximado de tres mil 25 kilogramos de acetato de plomo, lo que da un total aproximado de cinco mil 700 kilogramos de sustancias químicas.

Las autoridades aseguraron también un bidón con ácido clorhídrico, ocho bidones con ácido fenilacético y dos tinas con ácido fenilacético, los cuales, junto con los demás indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación y la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, teléfono 656 6398616, correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.mx.