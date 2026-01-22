Inicia FGE proceso penal contra imputado por violencia familiar en Jiménez

El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Julio Manuel M.E., por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 25 de junio de 2025, en un domicilio ubicado en la colonia Centro, del municipio de Jiménez, el imputado agredió físicamente a su pareja sentimental, quien resultó con diversas lesiones.

La detención del imputado fue en términos de la flagrancia por elementos de la Policía Municipal y fue puesto a disposición de esta representación social que ejerció la acción penal.

Con dichos antecedentes, el Juez de Control que atendió la causa penal resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará con la medida cautelar consistente en la restricción de acercarse a la víctima.

El trabajo realizado por esta representación social, busca castigar al agresor y otorgar justicia y tranquilidad a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).