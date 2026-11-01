Inicia el cuarto toque de queda del año en cinco localidades de Ecuador ante los altos índices de criminalidad

Ecuador inició en la madrugada de este domingo su cuarto periodo de toques de queda nocturnos frente a los altos índices de criminalidad; en esta ocasión abarca a cinco de las 24 provincias del país, lo que incluye ciudades como Guayaquil, la más poblada del país.

La restricción de movilidad rige entre las 12:00 y las 5:00 de la mañana, hora local (11:00 y 4:00 de la mañana hora del centro de México) del 1 al 10 de noviembre en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, todas ellas situadas en la zona costera de Ecuador, donde se concentra la actividad criminal ligada al narcotráfico y ciudades con algunos de los índices de homicidios más altos del continente.

Durante la vigencia de la medida, sólo está permitido que circulen los equipos de emergencia ya que, según el presidente Daniel Noboa, se busca proteger a la población civil de las “operaciones especiales” que ha anunciado que ejecutarán policías y militares para irrumpir en inmuebles y atrapar a presuntos miembros de bandas criminales.

Este es el cuarto toque de queda decretado por Noboa en 2026, después de los ocurridos en marzo, mayo y septiembre, en medio de una crisis de seguridad que llevó a Ecuador a registrar en 2025 un récord de 9 mil 283 homicidios, con una tasa de más de 50 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

La medida se aplica a falta de cuatro semanas para las elecciones locales del próximo domingo 29 de noviembre, donde los ecuatorianos votarán, entre otros, por sus prefectos y alcaldes para los próximos cuatro años; el oficialismo busca arrebatar al correísmo el control de las principales ciudades del país como Quito y Guayaquil.

El nuevo toque de queda también abarca uno de los puentes festivos más largos del año en Ecuador, que va del 31 de octubre al 3 de enero, al celebrarse el Día de Difuntos y la independencia de Cuenca.

Esta serie de toques de queda se da bajo los sucesivos estados de excepción que Noboa ha decretado de forma parcial o total, desde que en 2024 se declaró la “guerra” al crimen organizado al calificar al país como “conflicto armado” interno y catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas.

En los estados de excepción están suspendidos algunos derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones, así como, eventualmente, la libertad de tránsito mediante los toques de queda.

La lucha contra el crimen organizado y la delincuencia organizada ha sido una de las principales banderas políticas y electorales de Noboa desde su llegada al poder en 2023.

Para reforzar esta estrategia, el mandatario ha estrechado sus relaciones con la administración de Donald Trump, con quien ha impulsado la cooperación en materia de seguridad, inteligencia y operaciones contra el narcotráfico.

Destacan los bombardeos efectuados por militares de EU contra embarcaciones de pescadores ecuatorianos a las que vincularon con actividades ilícitas relacionadas con el abastecimiento de combustible a lanchas de narcotráfico.