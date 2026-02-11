Inicia audiencia contra Gaby N, relacionada con el caso del motociclista fallecido en Iztapalapa

Ciudad de México. Esta tarde comenzó la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión en contra de Gaby N, luego de ser trasladada desde el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Rodrigo, hermano de Roberto Hernández, señaló que la mujer tiene que pagar conforme a la ley.

Dijo que en un sentido espiritual otorga el perdón, pero “tiene que afrontar la ley, la ley terrenal es diferente, así que tiene que afrontarlo”.

La audiencia se realiza en la sala 24 de las salas orales de Doctor Lavista hasta donde arribó la imputada bajo un dispositivo de seguridad.