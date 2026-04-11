Inhabilita SSPE cinco campamentos tras operativo instruido por Gilberto Loya en Guadalupe y Calvo

Derivado de los operativos implementados en la zona serrana por instrucción del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, la SSPE llevó a cabo la localización e inhabilitación de cinco campamentos presuntamente utilizados por grupos delictivos, donde además se aseguró armamento y municiones.

Estos resultados se registraron el pasado 10 de abril en los alrededores de la comunidad de Rancho de Enmedio, en el municipio de Guadalupe y Calvo, cuando elementos de la Policía de Despliegue, mediante el uso de drones y recorridos de vigilancia, detectaron el primero de los campamentos en una zona serrana.

Tras el hallazgo, los agentes implementaron un operativo de barrido y rastreo, lo que permitió ubicar cuatro campamentos adicionales en la región. En estos puntos se aseguró un arma de fuego tipo fusil AK-47, nueve cargadores y 216 cartuchos útiles, así como cobijas, parapetos, artículos de primera necesidad, así como equipo táctico.

Los campamentos fueron inhabilitados de inmediato por los elementos estatales, mientras que los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de mantener operativos permanentes bajo la instrucción de Gilberto Loya, con el objetivo de debilitar las estructuras delictivas y garantizar la seguridad en la región serrana, porque con seguridad damos resultados.