Ingresa nuevo frente frío; prevén jueves nublado y bajas temperaturas

Este jueves se prevé que un nuevo frente frío (núm. 32) y su masa de aire polar se aproximarán e ingresarán a la frontera norte de México, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

🌬️Para las próximas tres horas, se pronostica #Viento con #Rachas de 30 a 50 km/h, en diversas entidades de #México. Más información en las imágenes ⬇️ pic.twitter.com/C6ShI0jr3K — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 29, 2026

Cielo medio nublado durante el día, sin probabilidad de lluvia en la región.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío, así como gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua.

Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h.