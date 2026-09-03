INE perfila rechazar emblema de Somos por similitud con el de Fuerza México

El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila rechazar un emblema “complementario” del partido Somos, en el cual preserva de manera sobresaliente el color rosa mexicano, pese a la indicación en contrario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En cambio, el planteamiento – elaborado por la dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE- es sí admitir la “aplicación principal” de Somos en la cual, como lo indicó la más reciente orden de esta instancia, se eliminó en el emblema el mapa de la República Mexicana, al considerarlo elemento de identidad nacional, no de un partido.

“El consejo general estima que el emblema de ‘Somos’ en su aplicación complementaria no satisface el parámetro de diferenciación, ya que resulta insuficiente para desvirtuar el riesgo de confusión, al contar con una combinación cromática sustancialmente coincidente con la empleada por los partidos políticos locales referidos (Fuerza México)”, se lee en el proyecto de acuerdo que será votado este jueves en sesión de consejo del INE.

En suma, en el proyecto se propone declarar la procedencia constitucional y legal en cuanto a la aplicación principal, no asi de la “aplicación complementaria de su emblema, al no ajustarse a los parámetros establecidos en la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF al resolver el expediente SUP-RAP-182/2026 y acumulados”.