Incrementará número de policías a partir del 27 de marzo derivado de estrategia en zona sur: DSPM

Julio Salas, director de Seguridad Pública Municipal anunció que, a partir del 27 de marzo, la DSPM va a estar focalizada exclusivamente en colonias al sur de la ciudad, hablando estratégicamente en el Distrito Morelos.

En la conferencia de prensa, expresó que, en ese sentido, van a desplegarse cerca de 150 a 200 compañeros

diariamente, a partir del 27 de marzo, con la finalidad de tener más presencia y con esto, prevenir y disminuir el tema de la incidencia delictiva.

¿Qué estrategias continuarán haciendo? –Revisión de motocicletas, ir de la mano con la AEI, con la Defensa Nacional para los cateos. Y esa va a ser la estrategia focalizada para partir del 27 de marzo.

También, para reforzar este operativo denominado Verano Seguro, indicó el jefe de los municipales que para el siguiente lunes, la Guardia Nacional dará a conocer con cuántos elementos apoyará para hacer equipo en esta estrategia conjunta que ha dado resultados, sobre todo en la contención de homicidios dolosos que hasta el momento van 11 en lo que va de marzo.