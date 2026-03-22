Incendio en Xochimilco arrasa con casi 8 hectáreas de vegetación

Un incendio en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México consumió casi 8 hectáreas de vegetación.

Así se ve desde el aire el incendio en Cienega Grande; colinda con las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac. Son 3 hectáreas de incendio y ya suman más de 4 horas de labores por parte de bomberos. Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/quxCFBrF1s — NMás (@nmas) March 22, 2026

El siniestro se registró la tarde del 21 de marzo en el paraje Ciénega Grande.

Brigadas de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental encabezaron las labores de contención y extinción.

Al cabo de dos horas de trabajos, el incendio fue controlado, si bien su extinción ocurrió cuatro horas después.

Sobre el incendio en Ciénega Grande, Xochimilco, registrado ayer sábado 21 de marzo, la #SedemaInforma pic.twitter.com/gd3O4HJJDr — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) March 22, 2026

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina señaló que un total de 42 combatientes laboraron en el incendio, apoyados de pipas de agua y unidades especializadas.

El siniestro afectó unas 7.95 hectáreas de vegetación tipo tule.

Hasta el momento se desconoce la causa de las llamas, en tanto que autoridades exhortaron a evitar el uso de fuego en zonas de conservación, así como a reportar de inmediato cualquier conato de incendio.

Con información de López-Dóriga Digital