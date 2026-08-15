Incendio en vivienda moviliza a bomberos en la colonia Granjas

Un incendio en una casa habitación se registró sobre la calle Mora y privada de Lerdo de Tejada, en la colonia Granjas, luego de que personas presuntamente prendieran fuego a basura y llantas acumuladas al interior de un domicilio que, de acuerdo con vecinos, sería utilizado como picadero.

Habitantes del sector señalaron que la problemática es recurrente, ya que las personas que ocupan el inmueble constantemente acumulan basura. Incluso, recordaron que hace algunos meses se registró otro incidente en el que presuntamente le prendieron fuego a una traila estacionada sobre la misma calle Mora.

En esta ocasión, el incendio provocó estragos por humo y calor al interior del domicilio, aunque de manera preliminar no se reportaron personas lesionadas. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar para controlar la emergencia y acordonaron el área, con el objetivo de evitar el acceso de vehículos mientras se realizaban las labores de mitigación.