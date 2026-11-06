Incendian vehículo en la colonia Minerales y huyen en una pick up

Un vehículo Volkswagen Jetta fue incendiado presuntamente de manera intencional en la colonia Minerales, a la altura de la calle Mineral Josefina, en las inmediaciones del río Sacramento.

De acuerdo con los primeros reportes, al lugar arribó el automóvil y detrás de él una pick up negra, cuyos tripulantes presuntamente le prendieron fuego al Jetta para posteriormente abordar la camioneta y escapar.

Tras el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos, Policía Estatal y Policía Municipal acudieron al sitio. Los bomberos realizaron las maniobras correspondientes hasta sofocar las llamas.

Asimismo, las autoridades inspeccionaron el interior del vehículo para descartar la presencia de alguna persona, sin que hasta el momento se reportara el hallazgo de algún cuerpo.