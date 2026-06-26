Inaugura SSPE Estancia Infantil Montessori en el Cereso Femenil No. 2 de Ciudad Juárez

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, inauguró este viernes la Estancia Infantil Montessori del Cereso Femenil No. 2 en Ciudad Juárez, espacio diseñado para garantizar el desarrollo integral de las hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad, bajo un modelo educativo reconocido por su enfoque humanista centrado en la autonomía.

Con esta inauguración Chihuahua en el segundo estado del país en implementar el método Montessori dentro de un penal, el cual beneficiará de manera directa a 15 niñas y niños que actualmente residen con sus madres dentro del centro penitenciario. Este modelo se suma al primer proyecto inaugurado en 2023 en el Cereso Femenil No. 1 de Aquiles Serdán, el cual continúa su desarrollo 0con éxito.

Durante el evento, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, destacó que esta iniciativa refleja el compromiso de la institución con la integridad, la transparencia y la construcción de un sistema penitenciario más humano. Retomando uno de los principios que han guiado su gestión, señaló que “la confianza pública no se obtiene únicamente con resultados; también se construye a través de la integridad, la transparencia y el compromiso permanente con la legalidad”.

La estancia cuenta con mobiliario Montessori elaborado por Personas Privadas de la Libertad del Cereso Varonil No. 3, fortaleciendo también los talleres de autoempleo. El material educativo, con un valor superior a los 100 mil pesos y que fue donado por personas interesadas en el proyecto, tanto en México como en el extranjero.

Para el cuidado de los menores participarán 5 mujeres privadas de la libertad, quienes fueron capacitadas por la guía certificada y máster en educación Montessori, Ana Cecilia Barrio González, para desempeñarse como asistentes educativas. Este proceso formativo les permitirá adquirir habilidades que favorezcan su reintegración social y laboral una vez en libertad.

En la inauguración, estuvieron presentes en General de División E.M. Retirado Ricardo Fernández Acosta Subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, Alejandro Balderrama Avitia Encargado de la Dirección de Reinserción Social, Ana Cecilia Barrio González Guía Certificada y Máster en Educación Montessori, capacitadora de las asistentes.

Además de María Creel Garza Rios, asesora particular de la FGE; Eder Cuevas Inturralde, director de Montessori México; Fernando Suárez Cerón, presidente del CCE Juárez; Iván Pérez, presidente de CANACO; Margarita Blackaller Prieto, Coordinadora SIPINNA y Jaén Paul Aguilera, director ejecutivo de Ficosec

La SSPE reitera su compromiso de continuar impulsando proyectos que dignifiquen la vida dentro de los centros penitenciarios y que garanticen el bienestar de niñas y niños en contextos de reclusión, priorizando siempre el interés superior de la niñez.