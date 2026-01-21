Inaugura SSPE curso de respuesta ante amenazas no tripuladas en Ciudad Juárez

Como parte de los esfuerzos para capacitar constantemente al personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), se llevó a cabo el inicio formal del curso Respuesta a Amenazas de Sistemas No Tripulados (RUST), el cual tiene como objetivo fortalecer a las corporación en la identificación, evaluación y respuesta ante amenazas generadas por sistemas no tripulados.

El arranque de este curso se realizó el 21 de enero en las instalaciones de la Academia Estatal de Policía en Ciudad Juárez, y fue encabezado por Gilberto Loya, titular de la corporación, quien resaltó la importancia de la profesionalización con enfoque táctico, en función de salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

El curso cuenta con un total de 20 participantes, de los cuales 10 pertenecen a la SSPE, 5 a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y 5 más a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

El evento contó con la participación de personal de la SSPE, así como de instructores especializados en el tema de drones. Además, estuvo presente el Subsecretario de Especialización y Profesionalización Policial, Esteban Piñón.

Esta curso fortalece las capacidades técnicas del personal operativo ante amenazas emergentes relacionadas con el uso de drones, además de incrementar la capacidad de respuesta táctica y de análisis ante este tipo de situaciones de riesgo.

Estas acciones, además de profesionalizar al personal de seguridad, forman parte de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.