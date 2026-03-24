Impulsa SSPE alianza por la seguridad en Aquiles Serdán con participación ciudadana

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, participó en el evento denominado “Alianza por la Seguridad”, realizado en el municipio de Aquiles Serdán, el cual reunió a más de 200 representantes del sector público, privado, ejidal y religioso, con el objetivo de consolidar un pacto de colaboración en materia de seguridad.

La sesión se llevó a cabo durante la tarde de este martes en el Ayuntamiento de Santa Eulalia, donde el titular de la SSPE, acompañado de la presidenta municipal, Teresa Erives, refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer las condiciones de seguridad a través de acciones de prevención y proximidad social.

Durante su intervención, Gilberto Loya, en compañía de la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Rosa Isela Gaytán, planteó la implementación del programa “Senderos Seguros”, el cual contempla la habilitación de espacios estratégicos capacitados para brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se estableció una ruta de trabajo conjunta entre el Estado y el Municipio para impulsar programas y actividades de prevención desde las colonias y centros educativos, fortaleciendo la participación ciudadana como eje clave en la construcción de entornos seguros.

El evento contó también con la participación del subsecretario del Sistema Penitenciario, Ricardo Fernández Acosta, así como del síndico del Ayuntamiento de Aquiles Serdán, Javier Estupiñón, quienes también se sumaron también se sumaron a una toma de protesta ciudadana para sumarse a los esfuerzos de prevención.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por Gilberto Loya, que prioriza la coordinación, la prevención y la cercanía con la ciudadanía, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.