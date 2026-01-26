Impulsa gobierno nuevo modelo de gestión del agua con recuperación de volúmenes concesionados: Bárcena

Ciudad de México. Este gobierno tiene un compromiso con la justicia ambiental y garantizar el acceso equitativo al agua como derecho humano y colectivo, señaló Alicia Barcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ello, se impulsa un nuevo modelo de gestión de este recurso con la recuperación de volúmenes concesionados, el saneamiento de ríos prioritarios y la participación social.

En la inauguración del Segundo Día Internacional de la Justicia Hídrica, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), enlistó acciones en favor del líquido vital, en donde destacó que con el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad se ha recuperado un volumen total de más de 4 mil 400 millones de metros cúbicos a nivel nacional, revisando la adjudicación y las concesiones que se le han dado tanto al sector privado como al sector público.

También, subrayó la reciente expedición de la Ley General de Aguas y las reformas de diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales para constituir un nuevo modelo de gestión hídrica “en donde realmente podamos desde el sector ambiental trabajar en la cobertura de servicios, alcantarillado y saneamiento”.

A la vez, recordó que trabajan en el saneamiento de los ríos más contaminados del país, el Lerma-Santiago, el Atoyac y el Tula.

En su participación de forma virtual, mencionó la necesidad de establecer un diálogo sobre los requerimientos de las personas y fortalecer la cooperación entre todos los actores. Si bien, la evidencia científica es fundamental para entender la magnitud del desafío y la voluntad de todos los tomadores de decisión, es esencial el conocimiento de las comunidades, de los pueblos indígenas, cuya relación con el agua no es de consumo solamente, sino de reciprocidad y respeto, sostuvo.

“Asegurar el acceso equitativo y sostenible al agua como un derecho humano y colectivo, reduce desigualdades, previene conflictos y fortalece el tejido social. Es un camino hacia la estabilidad y la dignificación de nuestras comunidades”, aseguró.