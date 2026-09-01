“Importantísimo estar unidos”: Arturo Medina aplaude apertura del CEN del PAN para aliarse con el PRI

Después de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, mostrara apertura para dialogar con el PRI respecto a una alianza por la gubernatura de Chihuahua, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local, Arturo Medina, celebró dicha postura, pues afirmó que es “importantísimo estar unidos”.

“Es importantísimo estar unidos, que se construya una alianza fuerte, una alianza muy importante para trabajar todos juntos y, sobre todo, de ninguna manera podemos permitir que llegue Morena a Chihuahua porque sería catastrófico para nuestro estado”, expresó Medina Aguirre.

Ayer, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, no descartó la posibilidad de contender en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para enfrentar al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 2027, cuando se disputarán 17 gubernaturas, entre muchos otros cargos a nivel local, y renovará la Cámara de Diputados federal.

Sobre el caso específico de la elección de gobernador de Chihuahua del próximo año, afirmó:

“Hoy podemos nosotros, (solo) con nuestras siglas, retener el gobierno, pero también entendemos, lo hemos platicado mucho los panistas de Chihuahua y yo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ganar Chihuahua…”

Mientras que el domingo durante su visita a Chihuahua, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se reunió con la gobernadora Maru Campos después de confirmar que si se alían con el PAN, Marco Bonilla sería el candidato de ambos partidos.