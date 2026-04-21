Importante, foro de política migratoria que organiza el Congreso: Santiago De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que el foro que se organizó por el Congreso del Estado en materia de política migratoria resulta de importancia para Chihuahua en el sentido de velar por la properidad de los pueblos.

Expresó que Chihuahua tiene profundas raíces latinoamericanas que, aunado a la necesidad en que se han visto varias personas para migrar al norte, deriva en intercambios culturales y económicos.

El foro migratorio reunirá a autoridades, legisladores, academias, organizaciones civiles, agencias internacionales y representaciones consulares, con el objetivo de dialogar sobre el fortalecimiento del marco normativo local en materia de movilidad humana, bajo enfoques de derechos humanos, género y diversidad.

Con ello, se busca generar propuestas que permitan mejorar la atención y protección de las personas en contexto de movilidad en la entidad.

En la mecánica de evento se dispondrán tres mesas de trabajo:

Mesa 1 Contextos migratorios y de asilo en el Estado de Chihuahua.

Mesa 2 Acciones de gobierno para la atención y protección de los derechos de las Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional.

Mesa 3 El papel del Poder Legislativo frente a la creación de marcos normativos respetuosos de los derechos humanos.

Cabe mencionar que al foro han confirmado su asistencia los cónsules de Guatemala y Honduras, Carlos Ranferi Gómez López y Darwin Antonio Medina Rodas, así como la vicecónsul de El Salvador, Noelia Díaz, respectivamente.