Imponen 25 años de prisión a homicida de un hombre

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años de prisión, dictada en contra de José Ángel L. D., tras demostrarse su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado.

En el juicio oral, el agente del Ministerio Público, presentó las pruebas obtenidas en la investigación ministerial, que establecen que el ahora sentenciado disparó con un arma de fuego en contra de Artemio V. G., quien murió por laceración encefálica, en hechos registrados el 16 de junio del 2024, en un domicilio de la calle Nayarit, en la colonia Valle Dorado etapa I, en Ciudad Juárez.

Integrada la carpeta de investigación, esta representación social obtuvo una orden de aprehensión con la que fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

El Tribual de Enjuiciamiento, dictó el fallo condenatorio que declaró penalmente responsable a José Ángel L. D., quien, en la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia que purgará en el CERESO número tres.