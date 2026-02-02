Identifican como Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez a los agentes federales que mataron a enfermero durante una protesta vs redadas del ICE

Dos agentes federales han sido identificados como los responsables de disparar y matar a Alex Pretti el pasado 24 de enero en Mineápolis, según registros gubernamentales citados el domingo por el medio ProPublica. Pretti, de 37 años en el momento de su asesinato, participaba en una protesta contra una redada antimigratoria cuando fue abatido a tiros por los oficiales.

Se trata de Jesús Ochoa, agente de la Patrulla Fronteriza, y Raymundo Gutiérrez, oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza asignado a una unidad táctica similar a las SWAT policiales. Ambos agentes formaban parte de la denominada operación ‘Metro Surge’, una campaña a gran escala de control migratorio que desplegó agentes armados y encapuchados en las calles de Mineápolis.

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el FBI se han negado a ofrecer detalles sobre los dos oficiales, quienes son originarios del sur de Texas. Un portavoz del DHS confirmó que ambos fueron suspendidos tras el tiroteo.