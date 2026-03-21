Hoy inicia el Festival Internacional de Guitarra; invitan a las familias a disfrutar una semana llena de música en Chihuahua Capital

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a disfrutar del Festival Internacional & Concurso de Guitarra de Chihuahua, que inicia este 21 al 27 de marzo, ofreciendo a las familias una semana llena de música, conciertos y actividades culturales en distintos espacios de la ciudad.

Con este festival, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar eventos culturales accesibles para todas y todos, promoviendo programas que permiten que niñas, niños, jóvenes y adultos convivan en torno al arte y la música, además de generar espacios donde el talento local, nacional e internacional pueda compartirse con el público chihuahuense.

Durante el festival se realizarán conciertos, concursos y clases magistrales en sedes como el Teatro de la Ciudad, la Mediateca Municipal, el Conservatorio de Música de Chihuahua y la Universidad La Salle, con la participación de guitarristas reconocidos a nivel internacional provenientes de México, Europa y América Latina.

Entre los artistas invitados destacan Daniel Saboya, Pavel Steidl, Joaquín Clerch y Samir Belkacemi, quienes además de presentarse en concierto compartirán su experiencia con el público mediante conferencias, talleres y encuentros con estudiantes.

La invitación está abierta para que la ciudadanía consulte la programación completa en las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y del Gobierno Municipal, y asista a las actividades programadas durante esta semana dedicada a la música.