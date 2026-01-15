Honor a quien honor merece: Bonilla a policías de la SSPE tras captura de presuntos delincuentes en hotel

El alcalde Marco Bonilla felicitó este jueves a elementos de la Policía Estatal luego de arrestar a dos presuntos delincuentes que primeras versiones se trató del secuestro de un joven originario de Durango; sin embargo, aseveró que él tiene otros datos del hecho, por lo que esperará la parte oficial de Fiscalía.

El mandatario capitalino fue claro en su mensaje a la delincuencia, pues dijo que en la capital se hace valer el estado de Derecho y no hay espacio para la delincuencia.

De acuerdo con la versión que se dio a Entre Líneas, padre e hijo fueron puestos a disposición de Fiscalía ya que tenían privado de la libertad a un joven en el hotel Tec, sitio donde policías de la SSPE también se hospedan.