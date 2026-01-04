“Hongo zombi” recibe el nombre por Guillermo del Toro tras hallazgo en Jalisco

Investigadores de la Universidad de Guadalajara descubrieron seis nuevas especies de los llamados “hongos zombis” en el territorio de Jalisco, caracterizados por tener la capacidad de alterar el comportamiento de hormigas, y de las cuales una fue nombrada en honor del connotado cineasta tapatío, Guillermo del Toro, quien ha destacado internacionalmente por su fascinación con las creaturas monstruosas, y sus producciones cinematográficas que suelen presentar elementos tanto de fantasía como de horror.

La casa de estudios puntualizó que este tipo de hongos tiene la facultad de modificar el comportamiento de las hormigas que entran en contacto con sus esporas, convirtiendo así a estos insectos en insumos que resultarán útiles para su proceso reproductivo, pues sus cuerpos terminarán siendo aprovechados para el nacimiento de nuevos hongos, una dinámica que se consideró digna de los relatos monstruosos que han surgido de la mente creativa de Guillermo del Toro:

“Investigadores del Laboratorio de Micología, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la UdeG, documentaron por primera vez en México el hallazgo de seis especies de ‘hongos zombies’ que parasitan hormigas. Estos hongos fueron documentados en los alrededores del Jardín Botánico Haravéri, en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco; así lo detalló el maestro César Ballesteros Aguirre, investigador del Instituto de Micología y descubridor de las especies”, así lo difundió la institución educativa este 29 de diciembre de 2025.

El investigador detrás de este descubrimiento científico, explicó que: “las esporas de estos organismos infectan y penetran la cutícula de las hormigas, adquiriendo una forma parecida a la levadura y provocando cambios en el comportamiento del insecto infestado. Posteriormente, los insectos infectados utilizan sus mandíbulas para adherirse a sitios del bosque que en ocasiones fungen como ‘cementerios’, donde los cadáveres servirán como una estructura que brinde protección, nutrientes y las condiciones ideales para garantizar el éxito en la reproducción de las esporas”.

Ballesteros Aguirre lo expone con estas palabras: “Son hongos que crecen directamente del cuerpo de las hormigas y se caracterizan porque producen metabolitos que modifican el comportamiento, en este caso, de ocho especies de hormigas, obligándolas a morir en la corteza y hojas de las plantas y en la base de las rocas”.

El anuncio de este hallazgo científico, difundido por la Universidad de Guadalajara, señala con claridad el origen de los seis nombres que fueron utilizados para identificar a las nuevas especies de “hongos zombis” que fueron encontradas en el territorio jalisciense, y entre los cuales destaca de manera particular el que honra la trayectoria artística del cineasta Guillermo del Toro, quien siempre ha guardado una relación cercana con esa institución pública de educación:

“Las nuevas especies documentadas pertenecen al género Ophiocordyceps y tres de ellas obtienen su nombre científico según el tipo de hormiga que parasitan: Ophiocordyceps camponoti-striati, Ophiocordyceps cephalotiphila, y Ophiocordyceps pseudocamponoti-atricepis. Mientras que el nombre de la especie Ophiocordyceps haraveriensis fue dedicada al Jardín Botánico Haravéri, lugar donde fue encontrada y la Ophiocordyceps jaliscana fue nombrada en honor al estado de Jalisco. (…) Por otra parte, la Ophiocordyceps deltoroi fue dedicada al cineasta tapatío Guillermo del Toro, famoso por el diseño de personajes que mezclan terror y fantasía”.

Con información de Reporte Indigo