Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula son captados en el aeropuerto; el parecido con su papá es innegable

La actriz Aracely Arámbula fue captada en el aeropuerto con Miguel y Daniel, a quienes ha mantenido alejados de la vida pública desde su infancia.

Tras su repentina salida del musical Perfume de Gardenia, la actriz Aracely Arámbula fue captada este fin de semana en el aeropuerto de la Ciudad de México acompañada por sus dos hijos, Miguel y Daniel, fruto de su relación con el cantante Luis Miguel .

Filtran primeras imágenes de Miguel y Daniel, los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula

Aracely Arámbula llegó al aeropuerto intentando pasar desapercibida, con lentes oscuros, gorra, chamarra y cubrebocas. Sin embargo, fue reconocida cuando se encontraba en el mostrador de la aerolínea. En ese momento, dos jóvenes se acercaron a ella con gran familiaridad, lo que llamó la atención de la prensa presente. Minutos después se confirmó que se trataba de Miguel, de 19 años, y Daniel, de 17 años, quienes nunca antes habían sido captados por las cámaras.

Miguel, hijo de Luis Miguel (Ventanenado)

Al percatarse de la presencia de los medios, la actriz reaccionó de inmediato y les pidió que se dirigieran al fondo de la sala para evitar que fueran grabados o fotografiados. No obstante, la cámara del programa Ventaneando ya había notado su presencia.

Miguel, hijo de Luis Miguel (Ventaneando)

En el video se observa que Miguel, su hijo mayor, incluso se colocó un cubrebocas para cubrir su cara. Más tarde, trascendió que Aracely habría pedido apoyo al personal de la aerolínea para que sus hijos ingresaran por una puerta distinta y separados de ella, con el fin de evitar que fueran identificados por los reporteros.

https://www.youtube.com/embed/qClu_13e4wQ?si=ticgW5MyHerLYl8M

Mientras la actriz esquivó a los medios sin ofrecer declaraciones y luego se retiró del lugar, las cámaras lograron captar a los jóvenes siendo guiados por personal del aeropuerto hacia la sala de abordar a través de una puerta alterna. En el programa de espectáculos se destacó el gran parecido de Miguel con Luis Miguel.

Daniel y Luis Miguel (YouTube)

Aracely Arámbula revela cómo son sus hijos Miguel y Daniel

Los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel, Miguel y Daniel , han crecido lejos del ojo público, una decisión que, según la actriz, responde al deseo de llevar una vida lo más normal posible. “La Chule” ha compartido en distintas ocasiones que sus hijos son jóvenes muy sanos, deportistas, simpáticos y tranquilos, quienes prefieren mantener un perfil bajo a pesar de ser hijos de dos figuras del espectáculo.

“No, mis hijos están en mucho deporte, están entrenando muchísimo, me siento muy orgullosa, los acabo de inscribir en un gimnasio y están felices entrenando y están en clases de box, mis hijos son normales, muy sanos”, expresó la actriz durante encuentro con un grupo de reporteros.

Aracely Arámbula con sus hijos Miguel y Daniel. (Disneyland Resort)

De acuerdo con Arámbula, cada uno tiene una personalidad muy marcada. Miguel, el mayor, suele ser más reservado y tranquilo, mientras que Daniel destaca por su sentido del humor y su carácter divertido. Ambos, asegura, son respetuosos de su privacidad y se mantienen enfocados en su vida cotidiana.

“El mayor es muy tranquilo, mi Migue precioso… Se sienten muy orgullosos (de lo que hago), me gusta, me lo dicen, me acompañan al set, quieren saber. Si ellos quieren dedicarse a esto, adelante”, expresó la intérprete para el periódico Reforma

La actriz también ha destacado que sus hijos están concentrados en sus estudios y en el deporte. Practican diversas actividades físicas y, recientemente, incluso han incursionado en el boxeo, disciplina que forma parte de su rutina. Para Aracely, fomentar hábitos saludables y una educación sólida ha sido una de sus prioridades como madre.

Aracely Arámbula y su hijo Miguel (Instagram.)

En cuanto a la fama, los jóvenes han decidido mantenerse al margen del medio artístico por ahora. Prefieren no dar entrevistas ni aparecer frente a cámaras, una determinación que su mamá respeta completamente. Sin embargo, Arámbula ha dejado claro que, si en algún momento deciden seguir un camino en el espectáculo, contarán con su apoyo incondicional.

“Lo que decían del debut y eso no, por ahorita ellos están concentrados en otra cosa. La verdad es que no les gusta mucho esto, están más apartados, no les encantó que los persigan, que las cámaras, entonces es importante respetar lo que sienten”, declaró la actriz para Ventaneando.

“Amo a mis niños y siempre los voy a apoyar en todo lo que ellos quieran hacer, y me siento muy orgullosa de ellos”, agregó.

Sobre su relación familiar, la actriz ha señalado que sus hijos sienten orgullo por el trabajo de ambos padres. Además, ha desmentido en varias ocasiones los rumores sobre supuestos impedimentos para convivir con Luis Miguel, asegurando que siempre ha sido “pro familia” y que su prioridad es el bienestar de Miguel y Daniel.

La relación de Luis Miguel y Aracely Arámbula

La relación entre Aracely Arámbula y Luis Miguel comenzó alrededor de 2005 y se convirtió en una de las más mediáticas del espectáculo en México. Durante su romance, que en gran parte se mantuvo alejado de los reflectores, nacieron sus dos hijos: Miguel, en 2007, y Daniel, en 2008.

Aracely Arámbula y Luis Miguel (Agencia México y Alfonso Manzano)

Tras su separación en 2009, la actriz se hizo cargo de la crianza de los jóvenes y durante años ha procurado mantenerlos alejados de la vida pública. La relación entre ambos también estuvo marcada por disputas legales relacionadas con la pensión alimenticia, un tema que Arámbula ha mencionado en diversas entrevistas.

Por ello, las imágenes recientes llamaron la atención, ya que se trata de una de las pocas ocasiones en las que los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula han sido vistos en un lugar público, después de que la actriz trabajara durante años para mantenerlos fuera del foco público.