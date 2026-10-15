Herminia Gómez presenta su Segundo Informe Legislativo: inclusión, derechos y trabajo cercano a la gente

Con la inclusión como eje principal, la diputada Herminia Gómez Carrasco presentó en el Mezzanine del H. Congreso del Estado los resultados de su segundo año de trabajo legislativo, destacando acciones para fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas cuidadoras y otros grupos de atención prioritaria.

Bajo la convicción de que “legislar también es escuchar”, durante este periodo impulsó iniciativas para eliminar barreras y avanzar hacia un Chihuahua más accesible e incluyente.

Más derechos y accesibilidad para las personas con discapacidad

• Impulsó que la información del Congreso pueda estar disponible en Lengua de Señas Mexicana, lectura fácil y Braille.

• Propuso ajustes razonables en los espacios laborales para personas con discapacidad y personas cuidadoras.

• Promovió el reconocimiento legal de las personas cuidadoras.

• Impulsó un Centro Estatal de Atención Integral a Personas Autistas.

• Trabajó por el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, dejando atrás modelos que sustituyen su voluntad y avanzando hacia sistemas de toma de decisiones con apoyos.

Propuso evaluaciones geriátricas anuales para personas mayores de 60 años, además de acciones para fortalecer su acceso a la salud mental y facilitar trámites y servicios públicos.

Impulsó una reforma para reducir la carga de trabajo de supervisores e inspectores escolares, buscando fortalecer su labor y contribuir al bienestar de las comunidades educativas.

La diputada Herminia Gómez Carrasco dio seguimiento puntual para que Chihuahua concretara la firma del convenio con el Gobierno de México, que permitirá avanzar hacia la universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, beneficiando también a quienes tienen entre 29 y 64 años.

Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Herminia Gómez dio seguimiento a reformas que hoy representan avances en inclusión, entre ellas:

• Día Estatal de la Lengua de Señas Mexicana.

• Atención preferente para personas adultas mayores.

• Accesibilidad y diseño universal en infraestructura educativa.

• Sensibilización de servidores públicos sobre autismo.

• Acceso con perros guía de asistencia a inmuebles públicos.

• Protección de los derechos de las personas con síndrome de Down.

Uno de los trabajos centrales del año fue la Consulta Pública a Personas con Discapacidad 2026, que llegó a Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Ciudad Juárez, con la participación de más de 300 personas.

Por primera vez, las convocatorias y documentos fueron elaborados en lectura fácil y Braille, los materiales audiovisuales incorporaron Lengua de Señas Mexicana y se habilitó la participación a distancia mediante Zoom.

El trabajo también se llevó fuera del recinto legislativo mediante jornadas de inclusión, diálogos con personas con discapacidad y sus familias, recorridos de accesibilidad en espacios públicos, encuentros con organizaciones y gestiones de apoyo.

Para Herminia Gómez, este segundo año fue “el año de la inclusión”: un periodo de escuchar, acompañar y sumar esfuerzos para que las leyes y las acciones públicas tengan un impacto real en la vida de las personas.

El compromiso continúa: seguir trabajando por las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las personas cuidadoras y todos los sectores que más lo necesitan.

“Primero los pobres” y “Primero los grupos de atención prioritaria.”