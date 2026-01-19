Heladas llegaron tarde para cultivos; señala CEACH

El presidente el Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, Arturo González dio a conocer que las heladas que se han registrado en el estado llegaron de manera tardía a los cultivos.

En este sentido expuso que dependiendo del cultivo se tendría que llegar a un tiempo estimado de horas en frío, esta temporada se esperaba en el mes de diciembre, sin embargo esta no se concretó.

Esto pone en un difícil momento a la agricultura de Chihuahua para algunos productos de la canasta básica.

Asimismo asegura que por el momento hay una incertidumbre con los altos costos en insumos (materiales) para la atención de cultivos, principalmente en granos básicos, sin precios adecuado.