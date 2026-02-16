Hay tres interesados en comprar edificio del antiguo hotel: Bonilla

El alcalde Marco Bonilla Mendoza, explicó que desde que se puso en remate el edificio del antiguo hotel Palacio del Sol, el cual se ubica en el corazón del Centro capitalino, tres personas han acudido a la Secretaría del Ayuntamiento a preguntar por los requisitos para la compra.



El mandatario especificó que aún nadie firma, pues solo llegan a conocer los detalles del precio, que pone la empresa Citadel.



Cabe recordar que la semana pasada, la Tesorería dio a conocer que, de predial este edificio debe más de 12 millones de pesos, sin contar los recargos, lo cual es lo que recuperaría una vez que alguien lo compre.



El valor de este edificio que se ubica sobre la avenida Niños Héroes, entre Independencia y Camargo, es superior a los 134 millones de pesos.