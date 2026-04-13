“Hay que hacerle caso a la gobernadora”: Santiago De la Peña tras reunión con Maru Campos

El secretario genereal de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda respaldó las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván respecto a la reunión que sostuvieron el pasado viernes ella y parte de su gabinete.

En la reunión estuvieron presentes tanto el secretario general como el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno; el titular de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez y el secretario particular del Ejecutivo, Fernando Álvarez Monje.

Al respecto, la gobernadora Maru Campos indicó que en el encuentro se tomaron un tequila “para que se relajaran de toda la semana que estuvo un poquito tensa” y que en el encuentro, uno de los mensajes que les hizo a los presentes fue que “hay que rebasar por la derecha, pero no tan cerquita”.

Por ello, Santiago De la Peña reiteró que: “hay que hacerle caso a la jefa”, asegurando que fue una muy buena reunión.