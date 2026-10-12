Hay que darle vuelta a la página y no quedarme estancado en gustos personales, dice Chaparro de Andrea y Cruz

Tras confirmar que ya se registró como aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Chihuahua capital, Martín Chaparro señaló que ante las designaciones de Andrea Chávez como coordinadora municipal de la 4T en Juárez y de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal, “hay que darle vuelta a la página” y “no quedarnos estancados en gustos personales”.

A pregunta expresa de la designación de Andrea Chávez, el exdirigente estatal de Morena expresó que “yo quisiera remitirla al posicionamiento que yo di a conocer, y ahí está en mi página de Facebook, en mi perfil. Pero también entiendo que en este momento yo tengo que darle vuelta a la página y centrarme en lo que es el logro de nuestra coordinación en este municipio”.

Chaparro añadió que “el Municipio de Juárez es otro espacio en donde serán los militantes de Ciudad Juárez los que decidan si aceptan o no estas designaciones. Yo por lo pronto ya expresé en mi página de Facebook cuál es mi posicionamiento, no lo cambio, sigue siendo el mismo, pero estoy obligado a darle vuelta a la página porque ahora tenemos una labor y una tarea que emprender y que no nos debe de quitar a nosotros tiempo y esfuerzo para dedicarle a ello”.

En el caso de Cruz Pérez Cuéllar, el aspirante morenista dijo que no se puede quedar estancado en sus gustos personales, pues la prioridad es que llegue la 4T al Gobierno del Estado.