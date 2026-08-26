Hay informalidad mínima en venta de vehículos: señala AMDA

Adrián Haddad García presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) Chihuahua comentó que existe informalidad en el sector de venta de vehículos esto se tendrá que cuantificar debido a que esto también puede ser un golpe económico.

Señaló que se requiere hacer un sondeo en la ciudad con el fin de cuantificar la informalidad que existe en el mercado de venta de vehículos, como actividad económica recurrente para algunos ciudadanos por lo cual se requiere una formalidad.

“No vemos una cancha pareja en muchas cosas en donde probablemente las autoridades estatales y federales den requisitos y normativas que no se la pongan a todos y de alguna manera es un sector informal, es lo que todos queremos para competir y poder hacer negocio y desarrollarse de alguna manera”, comentó.

Asegura que esto es uno de los temas en los que se tiene que trabajar con lotes y seminuevos, en aquellos que no están afiliados a la cámara.