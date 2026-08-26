Arrecian guerra sucia en mi contra, me tiene sin cuidado; atacan por desesperación: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda mencionó que en las últimas semanas y ante las aspiraciones y proyectos políticos que se han hecho del conocimiento público, se ha arreciado la guerra sucia en contra de su persona, involucrando incluso a miembros de su familia.
No obstante, aseguró que la guerra sucia “le tiene sin cuidado” pues es consciente de que es una reacción ante el nerviosismo de quienes saben que la ciudadanía prefiere perfiles que trabajan y dan resultados.
Señaló que este miércoles gente de su círculo cercano le mandó una publicación que hace un exfuncionario de Gobierno, cesado por actos de corrupción que es de las personas que más lo ataca constantemente.
“Yo la verdad es que he tratado de ejercer el servicio público como vivo mi vida privada, con total transparencia, no tomando lo que no es mío, tratando de no relacionarme con gente negativa y manteniendo esta filosofía, trabajo y resultados. Así que todas estas invitaciones, todos estos ataques a un servidor a mi familia, pues la verdad es que me tienen sin cuidado, creo que es un gesto de desesperación de quienes se han dado cuenta que cuando ya no tienen las mismas condiciones que tenían a lo mejor hace algunas semanas, hace algunos meses, pues empiezan a caer en desesperación y lo que hacen es empezar a atacar. Me parece que cuando el ataque viene de temas que no tienen sustento a la realidad, pues bueno, se caen por sí mismos también”.