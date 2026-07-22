Hallan tres ejecutados dentro de camión de Segalmex en Guadalupe y Calvo

Personal operativo de la Célula BOI, localizaron este miércoles 23 de julio, tres masculinos sin vida en la carretera que conduce del Ocote a Guadalupe y Calvo, en el interior de un camión con razón social de Segalmex.

El operativo integrado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Secretaria de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, se implementó desde hace días para brindar seguridad a la población

En esta ocasión atendía el reporte que se recibió en torno al robo del camión de la marca Freightliner, cuando hicieron el hallazgo de dicho vehículo en el lugar conocido como El Cebollín.

Al inspeccionar el camión, localizaron los cuerpos sin vida en el interior de la caja, sobre mercancía de abarrotes que trasportaba, presentan huellas de violencia por disparos de proyectil de arma de fuego.

Personal de la AEI, en compañía de un perito en criminalista, ingreso a la escena del crimen para realizar las periciales como parte de las primeras indagatorias ministeriales, que establezcan las identidades de víctimas, así como de los probables responsables.