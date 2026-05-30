Hallan nueve cráneos durante jornada de búsqueda en Jacona, Michoacán

Integrantes del colectivo “Desaparecidos de la costa y Feminicidios de Michoacán” (DECOFEM), encontraron los cráneos de nueve personas, en una jornada de búsqueda realizada en una zona rural del municipio de Jacona.

El colectivo informó que madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas encontraron los cráneos a través de una jornada de búsqueda realizada entre ayer jueves y este viernes, en zonas intrincadas y con maleza en el poblado de El Platanal, conocido popularmente como La Planta.

Durante el jueves, el colectivo localizó cuatro cráneos entre la maleza, mientras que este viernes encontró cinco más. Hasta el momento no se hallaron otros fragmentos óseos.

Los nueve cráneos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la ciudad de Zamora, municipio colindante con Jacona, donde serán sometidos a diversos estudios para intentar determinar la identidad de las víctimas y, posiblemente, la forma en que perdieron la vida.

“Cada hallazgo representa una posibilidad de verdad y de identificación para las familias que continúan buscando a sus seres queridos. Seguiremos trabajando con la esperanza de brindar respuestas y contribuir al acceso a la verdad y la justicia para quienes esperan el regreso de sus familiares, porque buscarles es un acto de amor”, difundió el colectivo.

En Jacona y Zamora, autoridades han identificado la presencia de células de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Los Caballeros Templarios, Cártel de Los Viagras y del Cártel de Los Reyes.

En esta zona de Michoacán, la Fiscalía General del Estado (FGE) también identificó la operación de un grupo de más de 60 sicarios de origen colombiano, al servicio del CJNG.