Hallan muerto al empresario tequilero Adrián Corona; había sido secuestrado

El empresario tequilero Adrián Corona fue hallado muerto dos días después de ser secuestrado.

El 27 de diciembre de 2025, el empresario y su familia fueron interceptados sobre la carretera que conduce a Puerto Vallarta.

Los responsables despojaron a la familia de su vehículo, teléfonos celulares y objetos de valor, en tanto que se llevaron a Adrián Corona.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, la familia no recibió petición alguna de dinero para la liberación del empresario tequilero.

Dos días después del secuestro, el 29 de diciembre, Adrián Corona fue hallado muerto a un costado de la carretera a la altura del municipio de Atenguillo, cerca de donde fue interceptado junto a su familia.

El cuerpo presentaba huellas de violencia y al menos un disparo por arma de fuego.

Tras las diligencias correspondientes el cuerpo fue entregado a su familia para los servicios funerarios.

¿Quién era el empresario Adrián Corona?

José Adrián Corona Radillo era un reconocido empresario de la industria tequilera de Jalisco.

Era originario de Tonaya y presidente de Grupo Corona, empresa familiar dedicada a la producción, comercialización y promoción del tequila y mezcal.

Este domingo 4 de enero el empresario recibirá un homenaje de cuerpo presente en la Planta Tonaya de Grupo Corona, desde donde se trasladarán sus restos a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción para una misa.

Finalmente, sus restos serán enterrados en el cementerio de Tonaya.

Con información de Milenio