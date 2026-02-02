Hallan muerto a adulto mayor en domicilio de la colonia Popular; aseguran perro pitbull

Un hombre de aproximadamente 70 años de edad fue encontrado sin vida al interior de su domicilio con rastros hemáticos en el cruce de las calles 55 y Aniversario en la Colonia Popular; los primeros en llegar fueron elementos de la Policía Municipal quienes se entrevistaron con familiares, mismos que encontraron al fallecido donde fue asegurado un perro pitbull, propiedad del consuegro de la víctima donde posiblemente refieren que el hombre se cayó al suelo, se golpeó y como había sangre el can lo empezó a morder.

La escena fue acordonada por las autoridades para investigar, las causas de muerte.