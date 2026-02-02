Hallan el cuerpo de una mujer sin vida a un costado de la carretera Cuauhtémoc-Chihuahua

La madrugada de este lunes, autoridades atendieron el reporte de una persona fallecida localizada sobre el kilómetro 97.5 del tramo carretero Cuauhtémoc–Chihuahua.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal observaron a una persona del sexo femenino tendida sobre la vía pública, boca abajo, vestida con pantalón de mezclilla azul y sudadera camuflada en tonos verde y café; a varios metros se localizaron calzado deportivo blanco y un teléfono celular color rojo.

Paramédicos de URGE confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. En el sitio se encontraba el reportante, un hombre de 25 años, quien manifestó que al circular por el tramo carretero observó a la persona sobre la cinta asfáltica, descendió de su vehículo para auxiliarla y, al notar que no respondía, realizó el reporte al 911, permaneciendo en el lugar con luces intermitentes encendidas para evitar otro percance, ya que también se registraba un incendio de pastizal en las inmediaciones.

Posteriormente acudieron Guardia Nacional y personal de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, así como Servicios Periciales, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo.

La causa de muerte e identidad de la persona quedan pendientes.