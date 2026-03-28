Hallan cuerpo momificado en arroyo de la colonia Nombre de Dios; traía cable amarrado al cuello

En completo estado de momificación cadavérica, fue localizado el mediodía de este sábado quien en vida aparentemente era un hombre.

El macabro hallazgo fue dentro de un arroyo sobre las calles Calera Colón y calle Quinta en la colonia Nombre de Dios.

De acuerdo con el reporte preliminar, los restos traían atado un cable del cuello, asimismo la vestimenta era de color negro.

Servicios periciales de Fiscalía y SEMEFO se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo para investigar las causas de muerte y dar con la identidad del mismo.