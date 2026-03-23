Hallan a cientos de migrantes en tráiler dentro de corralón en Xalapa; varios deshidratados

Xalapa, Ver. Más de 200 personas migrantes fueron rescatadas por autoridades estatales y federales, luego de que fueran detectadas en el interior de un tráiler que se encontraba resguardado en un corralón en la ciudad de Xalapa, municipio capital del estado de Veracruz.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, la unidad habría sido remolcada hasta el sitio, ubicado en la colonia Revolución, y fueron los trabajadores del lugar quienes escucharon los gritos de las personas en el interior del vehículo.

Algunos de los migrantes presentaban signos de deshidratación, mientras que otros se encontraban desorientados y sorprendidos por la situación. Ante los hechos, se dio aviso inmediato a las autoridades.

Personal del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Estatal y cuerpos de emergencia se presentaron en el sitio y brindaron los primeros auxilios a las personas que así lo requirieron.