Hace policía limpia en sitio usado como picadero en colonia Mármol II; retiraron 26 toneladas de basura y detienen a uno

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, anunció que se atendió el reporte gracias a la denuncia vecinal en la colonia Mármol II, donde se señaló que operaba como “picadero” pero, sobre todo, había una acumulación de basura en exageración, que esto podía ponerlos en riesgo en caso de un incendio.

Se trató del domicilio ubicado en la Calle Pánfilo de Narváez 3014 de la citada colonia. Tras el arribo de una unidad de la Policía Municipal el pasado 10 de marzo al filo de las 11:00 horas, los agentes se percataron que era demasiada basura y además había olores fétidos.

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Al momento en que ingresó el Policía Tercero Roberto A. S. M, se percató que al interior había un hombre de 47 años de edad identificado como Pedro Fabián H. M., el cual estaba intoxicándose con una jeringa, y, al ver a la policía comenzó a comportarse de manera violenta.

Al día siguiente de esta detención, se pusieron manos a la obra para sacar toda la basura que inundaba el inmueble y terreno del mismo. Fueron sacados 20 camiones de volteo con el apoyo de un minicargador retirando en total 26 toneladas, y es que se presumió que también había perros muertos.

Finalmente arribó el propietario de esta vivienda, agradecido con la Policía Municipal y con el Municipio por dar este apoyo en seguridad y servicio de limpieza.