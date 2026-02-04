Hace alcalde uso de la tecnología del IMPAS con terapia virtual

La tarde de este miércoles, el alcalde Marco Bonilla, comprobó la nueva herramienta con que cuenta el IMPAS para la rehabilitación virtual. Tecnología, creada por propios trabajadores del Instituto.

Ayer, el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa a la ciudadanía sobre la terapia virtual, una modalidad de rehabilitación física que utiliza tecnología interactiva para estimular el movimiento a partir de la activación cerebral.

La terapia virtual se basa en el principio de que el cuerpo se mueve gracias al cerebro. Durante las sesiones, el paciente participa en juegos que generan estímulos visuales, auditivos y propioceptivos, los cuales favorecen la coordinación, la precisión y el control del movimiento.

Este tipo de terapia permite realizar ejercicios de forma dinámica y motivadora, facilitando la adherencia al tratamiento mientras se trabajan movimientos funcionales que apoyan el proceso de rehabilitación física.

Esta terapia se brinda en el Gimnasio Adaptado del Deporte, ubicado en el Parque Hundido El Palomar, sobre la calle Jaime Almeida, en un horario de atención de 8:00 a 15:00 horas. El servicio tiene un costo accesible y para acceder a él es indispensable contar previamente con una valoración médica y una valoración terapéutica que determinen su indicación.

Con este servicio, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de ofrecer terapias innovadoras que fortalecen los procesos de rehabilitación y mejoran la funcionalidad de la población. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al número 072, en la extensión 2548 en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.