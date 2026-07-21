Ha equipado DIF Estatal 372 cocinas escolares en beneficio de más de 31 mil personas en la presente administración

– _Además, funcionan en la entidad 67 módulos que brindan alimentos calientes a las y los estudiantes_

En lo que va de la actual administración, el Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, ha equipado 372 cocinas escolares y comunitarias en beneficio de 31 mil 902 personas, entre estudiantes y población abierta.

Se prevé que durante la segunda mitad del presente año se entreguen otras 30, como parte del programa NutriChihuahua.

Además de estos comedores, el DIF Estatal también dota de módulos escolares adaptados para la preparación de alimentos, que consisten en espacios equipados e instalables en los planteles, que son operados por personal capacitado por la dependencia.

Esto permite preparar raciones calientes y balanceadas, en las escuelas que no cuentan con área suficiente para habilitar una cocina y un comedor fijos.

Actualmente, en Chihuahua operan 67 de estos módulos, cuya implementación permitió migrar de desayunos fríos a platillos calientes, cocinados al momento.

El equipamiento consiste en la dotación de ollas, sartenes, comal, utensilios, parrilla, estufa, mesas de trabajo, dispensador de agua, señalética, extintor, tarja y escurridor, estantes, lavamanos, mesas y bancas de comedor, tinaco, refrigerador, entre otros artículos.

Estos módulos contemplan áreas de higiene, almacenamiento y cocción, así como protocolos sanitarios y menús diseñados por especialistas en nutrición para garantizar comida adecuada a la edad y necesidades de las y los estudiantes.

El modelo de Módulos Escolares es único en el país y fue motivo de reconocimiento en el XXV Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, donde destacó por su enfoque integral: seguridad alimentaria, capacitación técnica, promoción de hábitos saludables y empleo de insumos locales cuando es posible.

Este reconocimiento puso de manifiesto la eficacia del esquema para mejorar la cobertura alimentaria en entornos escolares con limitaciones de infraestructura.