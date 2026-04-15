Guillermo Cortés y Darah Ponce ganan oro y plata en Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo 2026

Ciudad de México. Los taekwondoines, Guillermo Cortés y Darah Ponce, lograron oro y plata en el Campeonato Mundial Juvenil en Tashkent, Uzbekistán.

Cortés se coronó en los 59 kilos y le dio a México la quinta presea dorada en su historia en los mundiales juveniles. Ponce se colgó la plata en menos de 44 kilos.

Guillermo eliminó en primera ronda al esloveno, Jakob Kastelic, por 2-0 y en la siguiente dio cuenta de Gabriel Rodríguez, quien compitió bajo la bandera de la World Taekwondo. En octavos de final, el jalisciense derrotó a Kirill Navraciuc de Moldavia por 2-1, mientras que en cuartos de final venció al ruso, Kambulat Guseinov, por 2-1, por lo que con esa victoria el mexicano aseguró medalla en el evento.

En la semifinal, Cortés ganó el combate por 2-0 al canadiense, Zineddine Chebli, mientras que en la final venció de manera contundente al coreano, Ji Woon Ha por 2-0.

El seleccionado suma tres medallas de oro en campeonatos mundiales: Sofía 2022, Sarajevo 2023 y Tashkent 2026.

Darah comenzó la competencia con un triunfo ante Aina Kirtselis de Finlandia por 2-0 y después derrotó a la bielorrusa, Dziyana Tolkina, por el mismo marcador. Ya en cuartos de final, aseguró medalla luego de vencer a la rusa, Elina Kamalova por 2-0.

En la semifinal, la chihuahuense dio cuenta de la francesa, Layna Bedouel, por 2-0, por lo que ya solo restaba un combate para alcanzar la gloria mundial. En la final Aiym Serikbayeva de Kazajistán se quedó con la victoria por 2-1 ante una mexicana que no dejó de luchar y repartir patadas.

México volvió a la cima mundial en la categoría juvenil después de 16 años. Los últimos fueron César Rodríguez y Carlos Navarro en la edición de Tijuana 2010. Los otros dos campeones mundiales son Luis Osuna en Killarney 2000 e Idulio Islas en Suncheon 2004.

A falta de dos jornadas en Tashkent, Uzbekistán, aún faltan por competir Jonathan Adán (-51 kilos), Alexander Solorio (-63 kilos), Bogar López (-68 kilos), Alison Nava (-49 kilos), Amparo Gutiérrez (-52 kilos) y Vania Mondragón (-63 kilos).