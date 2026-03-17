Grave error, eliminar el principio de paridad constitucional en el llamado Plan B: Kenia López Rabadán

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, lamentó que en la iniciativa de reforma electoral enviada por el Ejecutivo Federal al Senado de la República se elimine el principio de paridad constitucional, aprobado en 2019, del cual fue proponente como legisladora federal.

En un mensaje publicado en sus redes, sociales, la diputada presidenta aseguró dar por hecho que se trata de un error en el documento enviado y no de una mutilación a un derecho histórico.

“Con todo respeto a la Presidencia de la República y a sus asesores:

Pero eliminar el PRINCIPIO DE PARIDAD CONSTITUCIONAL en el plan B es un grave error que lastima la historia de las MUJERES.

Por décadas se luchó y se aprobó por unanimidad en 2019. Doy por hecho que es un error en un mal documento y no una mutilación a un derecho histórico.

Atte:

Kenia López Rabadán

Diputada Federal PAN

Proponente de la iniciativa de Paridad en 2018”, escribió en su cuenta oficial de X.