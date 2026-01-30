Gobierno de Trump aprueba nuevas ventas de armas a Israel por valor de 6 mil 670 mdd

Washington. El gobierno de Trump aprobó un nuevo y masivo paquete de ventas de armas a Israel por un total de 6 mil 670 millones de dólares, incluidos 30 helicópteros de ataque Apache y equipo y armas relacionadas, así como 3 mil 250 vehículos tácticos ligeros.

El Departamento de Estado anunció las cuatro ventas separadas a Israel el viernes por la noche en medio de crecientes tensiones en el Medio Oriente por la posibilidad de ataques militares estadunidenses en Irán .

Las ventas también fueron anunciadas mientras el presidente Donald Trump avanza con su plan de alto el fuego para Gaza que pretende poner fin al conflicto entre Israel y Hamas y reconstruir y reurbanizar el territorio palestino después de dos años de guerra que lo dejaron devastado, con decenas de miles de muertos.

Los helicópteros Apache, que estarán equipados con lanzacohetes y equipo de orientación avanzado, son la mayor parte del paquete total, que asciende tres mil 800 millones de dólares, según el Departamento de Estado, que notificó al Congreso su aprobación de las ventas el viernes.

La siguiente porción más grande son los vehículos tácticos ligeros, que se utilizarán para trasladar personal y logística “para ampliar las líneas de comunicación” de las Fuerzas de Defensa de Israel y costarán mil 980 millones de dólares, informó el departamento.