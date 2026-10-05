Gobierno de Querétaro responde a Sheinbaum: avisó una semana antes del evento con el embajador

El mandatario Mauricio Kuri entregó un oficio formal ante la Cancillería con una semana de anticipación a la llegada del diplomático estadounidense

El gobierno del estado de Querétaro notificó por escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, con una semana de anticipación al evento que luego cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El documento, firmado por el gobernador Mauricio Kuri González y fechado el 23 de septiembre, fue recibido por la Cancillería el 25 de septiembre, según consta en el sello de recepción de la dependencia. La visita de Johnson se realizó finalmente el 2 de octubre en la capital queretana.

El contenido del oficio enviado a la Cancillería

En el oficio, dirigido al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, Kuri informó que el Poder Ejecutivo estatal recibiría al embajador estadounidense para “abordar diversos temas de interés común”. El documento se emitió en cumplimiento de lo instruido por el Consejo de Seguridad Nacional, mediante el oficio STCSN/0065/2026, según se indica en el texto.

El gobernador precisó que la interacción entre servidores públicos locales y el diplomático tendría “efectos protocolarios” y que no implicaba el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia. El oficio subraya que tampoco suponía la participación de agentes o gobiernos extranjeros en actividades de investigación o persecución de delitos reservadas al Estado mexicano.

El documento invoca como marco normativo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el entendimiento Bicentenario para Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, y los acuerdos del diálogo de alto nivel sobre seguridad de 2023, además de disposiciones de la Constitución de Querétaro y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo estatal.

El reclamo de Sheinbaum en la mañanera

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este lunes 5 de octubre, durante su conferencia matutina, que el gobernador Kuri haya invitado al embajador Johnson a colocar la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial sin la participación de la SRE ni del Gabinete de Seguridad federal.

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“No invitaron a la Defensa, no invitaron al Gabinete de Seguridad federal, no invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se invitó al embajador de Estados Unidos”, señaló la mandataria.

Sheinbaum cuestionó además que se tratara de un proyecto de capacitación vinculado al combate al crimen organizado, un asunto que calificó como competencia federal. “¿Por qué una academia internacional para delincuencia organizada en Querétaro, que son delitos federales?”, planteó. La mandataria federal cuestionó que Ronald Johnson y Mauricio Kuri participaran en la colocación de la primera piedra de un centro de entrenamiento policial sin convocar a dependencias federales de seguridad y relaciones exteriores

La presidenta aclaró que no considera que el acto constituya un delito, pero insistió en la necesidad de exhibirlo. “Es muy importante exhibirlo y decirlo, porque si no se hace, algo normal y no es normal”, afirmó.

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Como resultado, instruyó al canciller Velasco para que estableciera comunicación tanto con el gobernador Kuri como con el embajador Johnson, a fin de que ambos expliquen las circunstancias del acto.

La presencia de seguridad federal en el evento

En las imágenes del evento se permite constatar la presencia de representantes de fuerzas de seguridad federal durante la ceremonia del 2 de octubre.

De acuerdo con ese registro, asistieron el capitán primero David Valadez Arenas, en representación del general brigadier de la Guardia Nacional en Querétaro, Ricardo Meléndrez; el general brigadier del Ejército Mexicano Aldo Raúl Gómez Quintero, comandante interino de la 17ª Zona Militar; y el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Querétaro, Javier Rodríguez Uribe.

Estos elementos de seguridad estuvieron sentados en el templete junto a los miembros del gabinete estatal, mientras que el gobernador y el embajador encabezaron la colocación de la primera piedra. El evento tuvo lugar en el Complejo de Seguridad RHINO, recinto de la Secretaría de Seguridad de Querétaro.

Según el gobierno estatal, se destinaron 30 millones de pesos para la construcción de la academia, cuya conclusión está prevista para enero de 2027.

Declaraciones de Kuri y del embajador Johnson

Durante el acto del viernes, el gobernador Kuri subrayó que la relación con Estados Unidos es amplia y que se ha expresado durante años en inversión, intercambio comercial y vínculos económicos. A esta relación, añadió, se suma la cooperación en materia de seguridad construida con el paso del tiempo.

PUBLICIDAD Ronald Johnson anuncia nueva Academia Internacional de Seguridad en Querétaro. (Redes sociales)

El gobernador refirió que la Embajada de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), ha trabajado con las instituciones locales en profesionalización y capacitación policial. Esa colaboración, junto con las capacidades desarrolladas por Querétaro en seguridad, hizo posible que el estado fuera elegido para establecer la academia, descrita como única en su tipo en América Latina.

Además, en su red social de X, el gobernador señalo al responder un comentario que aplaudía la relación de EEUU con Queretaro que “Seguimos tendiendo puentes con México y con el mundo para traer más oportunidades a Querétaro”.

Por su parte, el embajador Johnson señaló en un comunicado que acompañó al gobernador Kuri “en nombre del presidente Trump” en la colocación de la primera piedra. “Esta instalación demuestra que enfrentar a los cárteles y a los grupos terroristas requiere acciones, recursos e instituciones sólidas, como lo está demostrando Querétaro al invertir en esta academia”, afirmó el diplomático.

Johnson agregó que durante la última década Estados Unidos ha invertido más de 10 millones de dólares en apoyo para capacitación y equipamiento en Querétaro, con un total de 4,732 participantes capacitados, incluidos 1,714 integrantes de la Fiscalía General del Estado.

Reacciones políticas al cuestionamiento presidencial

Tras los señalamientos de Sheinbaum, diputados del PAN, PT y Morena se pronunciaron sobre las facultades del mandatario estatal y de la dependencia federal en este tipo de actos.

La diputada Paulina Rubio, vicecoordinadora del PAN, respondió que el gobernador Kuri “no debe rendirle cuentas a la presidenta Claudia Sheinbaum en la forma en que brinda y garantiza seguridad de su estado”.