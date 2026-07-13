Gobierno de Jara otorga vehículos asegurados por robo a funcionarios para su uso privado

Oaxaca, Oax. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha utilizado de forma discrecional vehículos asegurados por denuncias de robo, mismos que tras su detención son entregados a otras personas para su uso, así lo denunció un usuario de redes sociales conocido como Míster Blue, esto luego de que el influencer junto con una persona afectada lograran cerrar el paso a una persona que operaba su automóvil; al respecto la fiscalía anunció una investigación interna; sin embargo la mañana de este lunes, el gobernador, Salomón Jara Cruz, minimizó el tema e indicó que él ha solicitado a la Fgeo que otorgue vehículos decomisados o en depositaria para autoridades municipales.



El pasado fin de semana, el influencer denunció esta situación, luego de que gracias al rastreo GPS logró ubicar una unidad la cual elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), habían decomisado anteriormente bajo el pretexto de que estaba bajo investigación por robo, el dueño del vehículo el cual era utilizado como taxi foráneo acusó que rastrearon el coche, mismo que ya había sido repintado y que era manejado por Heriberto Porras Vásquez, comisionado de Mazatlán Villa de Flores.

Los inconformes dieron aviso a las autoridades sobre este hecho, llegando al lugar los mismos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fgeo quienes habían retenido la unidad semanas antes, el funcionario estatal presentó un documento de depositario y se le permitió retirarse, mientras que la unidad fue llevada nuevamente por los uniformados.

Míster Blue quien difundió el video de lo ocurrido, denunció que este es el modus operandi bajo el cual operan funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, detienen unidades bajo supuestas acusaciones de robo y despojan a sus dueños, para después entregar los vehículos a otras personas para su uso privado.

Ante ello dijo, ya se tienen documentos de distintos casos, los cuales serán presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue a la fiscalía local y sus funcionarios, pues consideró que estos no son casos aislados, sino que se trata de una “mafia” que opera en esta dependencia.

Ante esto, la Fgeo informó que la Contraloría Interna inició el expediente número 83/A.I./C.I./2026, mientras que la Visitaduría General inició el expediente 466/vis.gral./2026, a fin de investigar este caso.

A su vez, el gobernador, Salomón Jara Cruz, minimizó esta situación durante su conferencia semanal de este lunes, en la que indicó que él ha solicitado directamente al fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, que otorgue vehículos asegurados a funcionarios municipales para su uso.

“Muchos presidentes municipales nos piden vehículos, entonces yo le pido al fiscal que nos apoye, con los vehículos que están… …en depositaría o decomisados, y hay varios presidentes municipales que los tienen”, afirmó el morenista.

Jara Cruz justificó esto, al señalar que hay unidades que tienen hasta 10 años abandonados y que han sido entregados a autoridades municipales quienes los han reparado y ahora les dan uso.

Además, señaló que el comisionado de Mazatlán Villa de Flores, fue quien solicitó directamente el coche al fiscal general del estado, por lo que sería el funcionario quien avaló la entrega del automóvil.